Бьюти-эксперт Полянская рассказала, что сметанная маска замедляет старение
- Gettyimages.ru
- © Lucia Romero Herranz / EyeEm
Одним из таких продуктов является куриное яйцо, белок и желток которого уникальны по составу витаминов, микроэлементов, аминокислот и полезных жиров, отметила специалист в беседе с Life.ru.
По её словам, маска на основе сырого белка помогает визуально подтянуть кожу, сузить поры, устранить жирный блеск.
В свою очередь, маска из сметаны поможет выработке собственного коллагена, что замедляет старение кожи, а маска из свежей тёртой моркови сохранит кожу увлажнённой.
Огуречная маска — универсальное средство, помогает от отёков и кругов под глазами, снимает воспаление при солнечных ожогах и раздражении, убирает признаки усталости, заключила Полянская.
Ранее врач-косметолог, дерматолог Татьяна Баллирано в беседе с ФАН посоветовала увлажнять кожу для подготовки к зимнему сезону.