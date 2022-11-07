Бьюти-эксперт Полянская рассказала, что сметанная маска замедляет старение

Бьюти-эксперт, космецевт Александра Полянская рассказала, что дома можно использовать ряд продуктов, которые есть практически в каждом холодильнике.

Одним из таких продуктов является куриное яйцо, белок и желток которого уникальны по составу витаминов, микроэлементов, аминокислот и полезных жиров, отметила специалист в беседе с Life.ru.

По её словам, маска на основе сырого белка помогает визуально подтянуть кожу, сузить поры, устранить жирный блеск.

В свою очередь, маска из сметаны поможет выработке собственного коллагена, что замедляет старение кожи, а маска из свежей тёртой моркови сохранит кожу увлажнённой.

Огуречная маска — универсальное средство, помогает от отёков и кругов под глазами, снимает воспаление при солнечных ожогах и раздражении, убирает признаки усталости, заключила Полянская.

Ранее врач-косметолог, дерматолог Татьяна Баллирано в беседе с ФАН посоветовала увлажнять кожу для подготовки к зимнему сезону.