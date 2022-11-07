В Удмуртии 15 человек с COVID-19 госпитализировали за сутки
- Gettyimages.ru
- © Anadolu Agency
Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
За сутки в регионе выявили 130 новых случаев инфицирования. В числе заболевших восемь детей до 14 лет, 48 человек старше 65 лет.
161 человек выздоровел, летальных случаев нет.
Амбулаторное лечение проходит 2321 человек, пишет интернет-издание «Сусанин».
Ранее ведущий научный сотрудник Института вирусологии Виктор Ларичев прокомментировал данные оперативного штаба, согласно которым в России наблюдается спад заболеваемости коронавирусом.