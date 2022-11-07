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В Удмуртии 15 человек с COVID-19 госпитализировали за сутки

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В Удмуртии за минувшие сутки госпитализировали 15 человек с подтверждённым коронавирусом.
В Удмуртии 15 человек с COVID-19 госпитализировали за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

За сутки в регионе выявили 130 новых случаев инфицирования. В числе заболевших восемь детей до 14 лет, 48 человек старше 65 лет.

161 человек выздоровел, летальных случаев нет.

Амбулаторное лечение проходит 2321 человек, пишет интернет-издание «Сусанин».

Ранее ведущий научный сотрудник Института вирусологии Виктор Ларичев прокомментировал данные оперативного штаба, согласно которым в России наблюдается спад заболеваемости коронавирусом.

 

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