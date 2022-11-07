Ортопед Коршунова рассказала, как организовать рабочее место для школьника

Детский ортопед, подиатр Светлана Коршунова напомнила, что школьник много времени проводит за столом, поэтому важно, чтобы его рабочее пространство было правильно обустроено.

«Когда ребёнок сидит за рабочим местом, столешница должна быть примерно на уровне его солнечного сплетения. При этом необходимо, чтобы руки на столе, согнутые в коленях ноги, бёдра и спина были под прямым углом», — отметила специалист в разговоре с «Москвой 24».

Следует подобрать удобный стул, посоветовала Коршунова. Его сиденье должно быть ровным и без наклонов. Лучше отдать предпочтение стулу со спинкой под прямым углом или небольшим наклоном назад.

Также специалист порекомендовала не забывать о настольной лампе.

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