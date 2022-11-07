Ортопед Коршунова рассказала, как организовать рабочее место для школьника
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«Когда ребёнок сидит за рабочим местом, столешница должна быть примерно на уровне его солнечного сплетения. При этом необходимо, чтобы руки на столе, согнутые в коленях ноги, бёдра и спина были под прямым углом», — отметила специалист в разговоре с «Москвой 24».
Следует подобрать удобный стул, посоветовала Коршунова. Его сиденье должно быть ровным и без наклонов. Лучше отдать предпочтение стулу со спинкой под прямым углом или небольшим наклоном назад.
Также специалист порекомендовала не забывать о настольной лампе.
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