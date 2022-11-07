Чернышенко: в России отобраны 216 проектов по импортозамещению промышленного ПО

Вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что рабочие группы с участием глав крупных промышленных российских предприятий отобрали и утвердили 216 проектов для импортозамещения программного обеспечения.

Об этом он заявил в рамках оперативного совещания председателя правительства России Михаила Мишустина с вице-премьерами.

«На сегодняшний момент, докладываю, отобраны и утверждены 216 проектов во всех отраслях — металлургии, машиностроении, электроэнергетике, в транспорте, строительстве, сельском хозяйстве, ЖКХ и во многих других... Покрывает все типы программного обеспечения, которые необходимы для работы наших современных предприятий», — цитирует его ТАСС.

Ранее Чернышенко заявил, что российские власти выделят 28 млрд рублей на импортозамещение программного обеспечения.