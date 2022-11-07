Узнать больше

Чернышенко: в России отобраны 216 проектов по импортозамещению промышленного ПО

Короткая ссылка
Вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что рабочие группы с участием глав крупных промышленных российских предприятий отобрали и утвердили 216 проектов для импортозамещения программного обеспечения.

Об этом он заявил в рамках оперативного совещания председателя правительства России Михаила Мишустина с вице-премьерами.

«На сегодняшний момент, докладываю, отобраны и утверждены 216 проектов во всех отраслях — металлургии, машиностроении, электроэнергетике, в транспорте, строительстве, сельском хозяйстве, ЖКХ и во многих других... Покрывает все типы программного обеспечения, которые необходимы для работы наших современных предприятий», — цитирует его ТАСС.

Ранее Чернышенко заявил, что российские власти выделят 28 млрд рублей на импортозамещение программного обеспечения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить