Российские власти выделят 28 млрд рублей на импортозамещение ПО

Вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что российские власти выделят 28 млрд рублей на импортозамещение программного обеспечения.

Об этом он сказал на совещании кабмина.

«До конца года на все решения (по импортозамещению ПО. — RT), которые мы поддержали, будет выделено и бюджетное финансирование. На реализацию проектов у Минцифры предусмотрено более 28 млрд рублей», — цитирует его ТАСС.

Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России заявило о запуске маркетплейса российского программного обеспечения (ПО).