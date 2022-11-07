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Российские власти выделят 28 млрд рублей на импортозамещение ПО

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Вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что российские власти выделят 28 млрд рублей на импортозамещение программного обеспечения.
Российские власти выделят 28 млрд рублей на импортозамещение ПО
  • Gettyimages.ru
  • © Oliver Eltinger

Об этом он сказал на совещании кабмина.

«До конца года на все решения (по импортозамещению ПО. — RT), которые мы поддержали, будет выделено и бюджетное финансирование. На реализацию проектов у Минцифры предусмотрено более 28 млрд рублей», — цитирует его ТАСС.

Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России заявило о запуске маркетплейса российского программного обеспечения (ПО).

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