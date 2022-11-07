Российские власти выделят 28 млрд рублей на импортозамещение ПО
- Gettyimages.ru
- © Oliver Eltinger
Об этом он сказал на совещании кабмина.
«До конца года на все решения (по импортозамещению ПО. — RT), которые мы поддержали, будет выделено и бюджетное финансирование. На реализацию проектов у Минцифры предусмотрено более 28 млрд рублей», — цитирует его ТАСС.
Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России заявило о запуске маркетплейса российского программного обеспечения (ПО).