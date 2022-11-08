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В Роспотребнадзоре назвали самые шумные города России

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RT
Заместитель руководителя управления санитарного надзора Роспотребнадзора Андрей Гуськов рассказал в беседе с RT о российских городах, в которых наиболее остро стоит проблема шума.
В Роспотребнадзоре назвали самые шумные города России
  • Gettyimages.ru
  • © Rattanakun Thongbun / EyeEm

Как пояснил Гуськов, первым и наиболее значимым источником шума является автотранспорт.

По его словам, шум от промышленных предприятий и строящихся объектов менее интенсивный.

«Вклад транспорта в разных населённых пунктах в общесуммовую картину составляет от 40 до 70%», — заявил эксперт.

Он отметил, что к городам, в которых наиболее остро стоит проблема транспортного шума, относятся Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Севастополь, Липецк, Тюмень.

При этом к самым тихим регионам можно отнести Камчатский край, Карачаево-Черкесию, Калмыкию.

Гуськов подчеркнул, что транспортный шум в городах является второй по значимости проблемой для здоровья после качества атмосферного воздуха. У человека могут появиться такие симптомы, как повышение кровяного давления, одышка.

«Если это длительное хроническое воздействие, когда люди годами живут возле трассы, могут возникнуть головная боль, повышенная усталость, нарушения работы сердечно-сосудистой, нервной систем, нарушения в психоэмоциональной сфере», — заявил собеседник RT.

При этом, как добавил Гуськов, если говорить об уровне транспортного шума, который не отвечает гигиеническим нормативам, то за последние два-три года доля неудовлетворительных исследований в целом по России уменьшилась.

Ранее стало известно, что число личных автомобилей в Москве выросло на 50% с 2010 года.

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