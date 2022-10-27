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Число личных автомобилей в Москве выросло на 50% с 2010 года

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Число личных автомобилей в Москве увеличилось на 50% с 2010 года, заявил заммэра Максим Ликсутов.
Число личных автомобилей в Москве выросло на 50% с 2010 года
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Москвичи продолжают покупать личные машины, что хорошо. И количество личного транспорта у нас сейчас составляет 8,5 млн автомобилей, это почти на 50% больше, чем это было, например, в 2010 году», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

Вместе с тем, отметил Ликсутов, горожане стали реже пользоваться личными автомобилями, что свидетельствует о развитой транспортной системе в Москве.

Из 8,5 млн машин продолжают регулярно выезжать на дороги столицы только 3 млн.

«Это замечательный показатель для нас, это говорит о том, что развивающийся городской (в первую очередь рельсовый) транспорт, который каждый год увеличивается в части станций, в части интеграции с пригородным железнодорожным транспортом, в обновлении подвижного состава, даёт свой результат», — сказал Ликсутов.

Ранее главный редактор журнала «Автоброкер Клуб» Виталий Архиреев в беседе с Nation News рассказал об особенностях покупки машины в настоящее время.

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