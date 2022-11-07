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Нейропсихолог Поронник перечислила опасные последствия недосыпа

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Нейропсихолог, член Международной ассоциации психологов Марина Поронник предупредила, что недостаток сна может быть чреват для организма и психики.
Нейропсихолог Поронник перечислила опасные последствия недосыпа
  • Gettyimages.ru
  • © 10'000 Hours

Если человек систематически не будет высыпаться, он станет более нервозным или, наоборот, апатичным, а также забывчивым, рассказала она в разговоре с «Газетой.Ru».

«Иногда болезни для организма становятся единственной возможностью уложить беспокойного человека в кровать, чтобы дать наконец-то восстановить силы. Вспомните моменты, когда долгожданный отпуск смазывался проблемами со здоровьем. Иногда так организм просто перестраховывается, чтобы отпуск действительно стал отдыхом, а не очередной работой», — объяснила Поронник.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.

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