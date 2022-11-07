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Вуйнович: ВОЗ не отказывалась от отправки инспекции в Россию по «Спутнику V»

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Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович прокомментировала ТАСС ситуацию с отправкой инспекции по вопросу признания вакцины «Спутник V».
Вуйнович: ВОЗ не отказывалась от отправки инспекции в Россию по «Спутнику V»
  • Gettyimages.ru
  • © Nikos Pekiaridis/NurPhoto

«ВОЗ не отказалась. Все новые вакцины, все новые заявления — всё идёт», — сказала она, отвечая на вопрос, следует ли ожидать приезда экспертов ВОЗ в Россию.

В июле Вуйнович заявила, что ВОЗ и Российский фонд прямых инвестиций обсуждают новые даты проведения инспекций по признанию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о симптомах штамма коронавируса «цербер», отметив его высокую контагиозность.

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