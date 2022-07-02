РФПИ и ВОЗ обсуждают новые даты проведения инспекций по признанию «Спутника V»

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Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что ВОЗ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обсуждают новые даты проведения инспекций по признанию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
РФПИ и ВОЗ обсуждают новые даты проведения инспекций по признанию «Спутника V»
  • РИА Новости

«Инспекции на местах планировалось провести в марте 2022 года в ожидании разрешения службы безопасности ООН, но они были приостановлены из-за приостановки полётов в Россию и из России. Новые даты проведения инспекций обсуждаются непосредственно между РФПИ и штаб-квартирой ВОЗ», — сказала она в интервью РИА Новости.

Ранее Вуйнович заявила, что ВОЗ допускает возможность роста заболеваемости коронавирусом на российской территории летом.

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