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Психоаналитик Смолярчук дала совет не заводить домашних животных во время депрессии

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Психоаналитик Ирина Смолярчук рассказала, что распространённое мнение о том, что домашние питомцы могут помочь хозяину пережить депрессию, является ошибочным.
Психоаналитик Смолярчук дала совет не заводить домашних животных во время депрессии
  • Gettyimages.ru
  • © Justin Paget

Владельцы домашних животных знают, что настроение повышается, а уровень стресса снижается, если погладить кошку или собаку, отметила она в интервью Радио Sputnik.

Однако при первых признаках депрессии заводить питомца легкомысленно. 

«В процессе общения выяснится, что питомец нуждается в заботе и внимании, отстаивает свои границы, требует материальных, временных и душевных ресурсов — требует того, чего нет у человека в депрессии. Дополнительная нагрузка может привести к ухудшению состояния, ведь животное — это не только удовольствие, но и большая ответственность», — предупредила Смолярчук.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.

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