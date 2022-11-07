Психоаналитик Смолярчук дала совет не заводить домашних животных во время депрессии

Психоаналитик Ирина Смолярчук рассказала, что распространённое мнение о том, что домашние питомцы могут помочь хозяину пережить депрессию, является ошибочным.

Владельцы домашних животных знают, что настроение повышается, а уровень стресса снижается, если погладить кошку или собаку, отметила она в интервью Радио Sputnik.

Однако при первых признаках депрессии заводить питомца легкомысленно.

«В процессе общения выяснится, что питомец нуждается в заботе и внимании, отстаивает свои границы, требует материальных, временных и душевных ресурсов — требует того, чего нет у человека в депрессии. Дополнительная нагрузка может привести к ухудшению состояния, ведь животное — это не только удовольствие, но и большая ответственность», — предупредила Смолярчук.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.