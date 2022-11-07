Росавиация продлила ограничения на полёты в 11 аэропортов России до 15 ноября

Росавиация продлила ограничения на полёты в 11 аэропортов на юге и в центре России до 15 ноября.

«Режим ограничений на выполнение полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлён до 15 ноября 2022 года», — говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.

В конце октября Росавиация утвердила список из 308 направлений по программе субсидирования региональных воздушных перевозок на 2023 год, на реализацию программы выделят 9 млрд рублей.

Вместе с этим в августе Росавиация сообщила о перечислении российским авиакомпаниям и аэропортам субсидии в размере 54 млрд рублей.