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Росавиация продлила ограничения на полёты в 11 аэропортов России до 15 ноября

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Росавиация продлила ограничения на полёты в 11 аэропортов на юге и в центре России до 15 ноября.
Росавиация продлила ограничения на полёты в 11 аэропортов России до 15 ноября
  • Gettyimages.ru
  • © JulPo

«Режим ограничений на выполнение полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлён до 15 ноября 2022 года», — говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.

В конце октября Росавиация утвердила список из 308 направлений по программе субсидирования региональных воздушных перевозок на 2023 год, на реализацию программы выделят 9 млрд рублей.

Вместе с этим в августе Росавиация сообщила о перечислении российским авиакомпаниям и аэропортам субсидии в размере 54 млрд рублей.

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