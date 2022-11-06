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Рентгенолог Паршин назвал кардиостимулятор противопоказанием для МРТ

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Заведующий рентгеновским отделением ГКБ № 52 Василий Паршин рассказал, кому противопоказано МРТ и КТ.
Рентгенолог Паршин назвал кардиостимулятор противопоказанием для МРТ
  • РИА Новости

«Есть абсолютные противопоказания для магнитно-резонансной томографии — это кардиостимулятор, инсулиновая помпа и протезы внутреннего уха», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, относительным противопоказанием для МРТ является беременность.

Как отметил Паршин, для КТ правила менее строгие.

«Что касается компьютерной томографии, то для нативного бесконтрастного исследования, наверное, не существует никаких противопоказаний, кроме первого триместра беременности», — сказал он.

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