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Стоматолог Колесниченко рассказала о последствиях неправильной чистки зубов

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Врач-стоматолог, кандидат медицинских наук Марина Колесниченко рассказала о последствиях неправильной чистки зубов.
Стоматолог Колесниченко рассказала о последствиях неправильной чистки зубов
  • Gettyimages.ru

«Неправильная чистка зубов — это если вообще не чистить зубы или чистить их не два раза в день, как положено, а один раз в день, через день», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, это может привести к воспалению дёсен. Также не исключено развитие кариеса.

«Вообще, в идеале, конечно, для того, чтобы подобрать идеальную для себя по жёсткости щётку, правильную пасту, которых огромные количество и они все содержат ингредиенты лечебные, которые полезны одному и не полезны другому, нужно прийти к стоматологу — и он вам профессионально подберёт те средства ухода, которые сохранят ваши зубы в идеальном состоянии», — отметила Колесниченко.

Ранее стоматолог-пародонтолог, руководитель стоматологической клиники Егана Маруфиди в беседе с «Радио 1» посоветовала родителям следить за гигиеной молочных зубов детей.

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