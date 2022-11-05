Антонов: Западу нужно думать не о накачивании Украины оружием, а о переговорном решении

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Западу необходимо думать о том, как найти переговорное решение, а не накачивать Киев оружием.

«Надо думать сегодня не о накачивании Киева дополнительным оружием, а о том, как найти переговорное решение», — цитирует Антонова ТАСС.

Посол отметил, что США продолжают проводить «ошибочную политику», думая, что решить проблему можно на поле боя, и тратят «всё больше и больше сил и средств».

«У нас нет другого выхода и никаких сомнений в том, что дело наше действительно правое и мы победим», — подчеркнул Антонов.

Ранее он заявил, что от Соединённых Штатов не поступало предложение организовать встречу лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина.