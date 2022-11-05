Узнать больше

Антонов: Западу нужно думать не о накачивании Украины оружием, а о переговорном решении

Короткая ссылка
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Западу необходимо думать о том, как найти переговорное решение, а не накачивать Киев оружием.

«Надо думать сегодня не о накачивании Киева дополнительным оружием, а о том, как найти переговорное решение», — цитирует Антонова ТАСС.

Посол отметил, что США продолжают проводить «ошибочную политику», думая, что решить проблему можно на поле боя, и тратят «всё больше и больше сил и средств».

«У нас нет другого выхода и никаких сомнений в том, что дело наше действительно правое и мы победим», — подчеркнул Антонов.

Ранее он заявил, что от Соединённых Штатов не поступало предложение организовать встречу лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить