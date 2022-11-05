Посол Антонов: США не предлагали организовать встречу Путина и Байдена
Российский посол Анатолий Антонов заявил, что от Соединённых Штатов не поступало предложение организовать встречу лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина.
«Каких-либо конкретных предложений на этот счёт нам не поступало», — цитирует его РИА Новости.
1 ноября представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что контактов между США и Россией на саммите G20 в Индонезии не ожидается.
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