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Посол Антонов: США не предлагали организовать встречу Путина и Байдена

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Российский посол Анатолий Антонов заявил, что от Соединённых Штатов не поступало предложение организовать встречу лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

«Каких-либо конкретных предложений на этот счёт нам не поступало», — цитирует его РИА Новости.

1 ноября представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что контактов между США и Россией на саммите G20 в Индонезии не ожидается.

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