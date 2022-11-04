Президент Татарстана Минниханов обратился к жителям республики в День народного единства

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днём народного единства, который отмечается 4 ноября.

Как пишет «Реальное время», в своём поздравлении президент республики подчеркнул, что «наша страна подвергается беспрецедентному давлению извне и испытывается на прочность в открытом бескомпромиссном противостоянии».

По его словам, особое звучание День народного единства приобретает в Год культурного наследия народов России.

Минниханов напомнил, что 2023-й в Татарстане объявлен Годом национальных культур и традиций, передаёт «Бизнес Online».

«Только бережно храня и развивая наше национальное и религиозное многообразие, свою культурную идентичность, мы сможем сохранить единство российского народа и созданного им великого государства», — отметил президент РТ.

Ранее сообщалось, что губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей с Днём народного единства.