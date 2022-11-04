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Губернатор Моор поздравил жителей Тюменской области с Днём народного единства

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей с Днём народного единства. Он пожелал землякам здоровья и благополучия.
Губернатор Моор поздравил жителей Тюменской области с Днём народного единства
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру».

«Всех нас, жителей большой и могучей страны, объединяет любовь к Отечеству. В этой сплочённости — наша великая сила, именно наше единство — основа для развития и процветания России. Особенно отчётливо это ощущается в эпоху глобальных перемен и испытаний. Нам с вами выпало жить именно в такое время. Уверен, мы справимся, потому что мы вместе!» — сказано в тексте обращения.

Поздравил с праздником граждан и губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Об этом информирует vostokmedia.com.

«Этот праздник прославляет великую историю России, подвиг наших предков, более четырёх веков назад отстоявших независимость страны. Одолеть тогда удалось не только интервентов, но и внутреннюю разобщённость», — говорится в тексте.

Ранее российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) поздравили россиян с Днём народного единства.

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