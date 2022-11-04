Мишустин заявил о единстве общих целей народа России
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«Сегодня, как и много веков назад, единство общих целей и задач нашего многонационального народа является основой укрепления суверенитета страны», — говорится в поздравлении Мишустина на сайте кабмина.
Он отметил, что на протяжении истории Россия не раз отстаивала свою свободу и независимость.
Ранее российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) поздравили россиян с Днём народного единства.