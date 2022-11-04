Путин: украинские беженцы в Европе требуют скидки, в России — хотят работать
- kremlin.ru
«Почувствуйте разницу между теми людьми, которые приехали с Украины к нам, и с теми, кто находится в Европе. Там ходят по ресторанам и требуют себе скидок, а у нас люди просятся на работу», — приводит ТАСС слова Путина в ходе общения с волонтёрами.
Также Путин заявил о работе российских властей над упрощением выдачи документов беженцам с Украины.
Ранее сообщалось, что в Тульской области подготовили гуманитарную помощь для беженцев, прибывающих в Белгородскую область.