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Путин: украинские беженцы в Европе требуют скидки, в России — хотят работать

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В Европе беженцы с Украины требуют для себя скидок, а в России хотят работать, заявил российский президент Владимир Путин.
Путин: украинские беженцы в Европе требуют скидки, в России — хотят работать
  • kremlin.ru

«Почувствуйте разницу между теми людьми, которые приехали с Украины к нам, и с теми, кто находится в Европе. Там ходят по ресторанам и требуют себе скидок, а у нас люди просятся на работу», — приводит ТАСС слова Путина в ходе общения с волонтёрами.

Также Путин заявил о работе российских властей над упрощением выдачи документов беженцам с Украины.

Ранее сообщалось, что в Тульской области подготовили гуманитарную помощь для беженцев, прибывающих в Белгородскую область.

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