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Путин заявил о работе властей России над упрощением выдачи документов беженцам с Украины

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Президент России Владимир Путин заявил о работе российских властей над упрощением выдачи документов беженцам с Украины.
Путин заявил о работе властей России над упрощением выдачи документов беженцам с Украины
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом он рассказал, отвечая на просьбу упростить эти процедуры.

«Конечно-конечно. Вот сейчас мы над этим работаем — чтобы здесь... не было никаких злоупотреблений, чтобы никто не воспользовался таким положением, в котором вы оказались, в каких-то корыстных целях», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Тульской области подготовили гуманитарную помощь для беженцев, прибывающих в Белгородскую область.

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