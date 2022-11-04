Путин заявил о работе властей России над упрощением выдачи документов беженцам с Украины

Президент России Владимир Путин заявил о работе российских властей над упрощением выдачи документов беженцам с Украины.

Об этом он рассказал, отвечая на просьбу упростить эти процедуры.

«Конечно-конечно. Вот сейчас мы над этим работаем — чтобы здесь... не было никаких злоупотреблений, чтобы никто не воспользовался таким положением, в котором вы оказались, в каких-то корыстных целях», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Тульской области подготовили гуманитарную помощь для беженцев, прибывающих в Белгородскую область.