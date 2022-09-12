Тульская область окажет содействие прибывающим в Белгородскую область беженцам

По инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина регион подготовит гуманитарную помощь для беженцев, прибывающих в Белгородскую область.

Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Для доставки в Белгород готовится гуманитарный груз, состоящий из продуктов питания: мясных и рыбных консервов, сладостей, сгущёнки и питьевой воды. Всего будет сформировано порядка 5 тыс. наборов.

Кроме того, Тульская область готовится принять вынужденных переселенцев на своей территории, для чего выделено 300 мест в пунктах временного размещения (ПВР). На текущий момент в регионе развёрнуто 19 ПВР, где проживает 1571 человек.

Ранее, по сообщениям ФАН, в гуманитарном центре «Единой России» рассказали, что волонтёры продолжают работу в Херсонской области.