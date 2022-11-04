Беглов поздравил петербуржцев с Днём народного единства

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравили жителей города с Днём народного единства.

«Четыре столетия назад наше Отечество переживало Смутное время — внутренние междоусобицы и нашествия иноземных врагов. Россия с глубокой благодарностью хранит память о подвиге ополченцев, изгнавших захватчиков с родной земли и восстановивших единство страны», — цитирует губернатора kp.ru.

С поздравлением к жителям обратился также глава Кировской области Александр Соколов. Об этом сообщает progorod43.

«Сила духа, героизм и любовь к своей Родине всегда были отличительными чертами нашего многонационального народа. Мы должны продолжить героические традиции наших предков и поддержать тех, кто встал на защиту нашей Родины, на защиту каждого из нас», — отметил он.

Ранее сообщалось, что губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей с Днём народного единства.