Узнать больше

Беглов поздравил петербуржцев с Днём народного единства

Короткая ссылка
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравили жителей города с Днём народного единства.
Беглов поздравил петербуржцев с Днём народного единства
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба МИД РФ

«Четыре столетия назад наше Отечество переживало Смутное время — внутренние междоусобицы и нашествия иноземных врагов. Россия с глубокой благодарностью хранит память о подвиге ополченцев, изгнавших захватчиков с родной земли и восстановивших единство страны», — цитирует губернатора kp.ru.

С поздравлением к жителям обратился также глава Кировской области Александр Соколов. Об этом сообщает progorod43.

«Сила духа, героизм и любовь к своей Родине всегда были отличительными чертами нашего многонационального народа. Мы должны продолжить героические традиции наших предков и поддержать тех, кто встал на защиту нашей Родины, на защиту каждого из нас», — отметил он.

Ранее сообщалось, что губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей с Днём народного единства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить