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Жители Узбекистана чаще всего приезжали в Россию с целью трудоустройства в 2022 году

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RT
В период с января по сентябрь текущего года больше всего иностранных граждан с целью трудоустройства прибыли в Россию из Узбекистана (4 465 692 человека), Таджикистана (2 714 331 человек) и Киргизии (675 968 человек).
Жители Узбекистана чаще всего приезжали в Россию с целью трудоустройства в 2022 году
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Об этом свидетельствует статистика МВД, с которой ознакомился RT.

Также, согласно этим данным, с целью обучения на территорию страны чаще всего въезжали жители Таджикистана (81 671 человек), Казахстана (71 568 человек) и Узбекистана (55 388 человек).

Кроме того, с деловыми целями за этот период больше всего приехало граждан Китая (23 763 человек), Турции (21 785 человек) и Белоруссии (10 505 человек).

Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев сообщил о планах по проведению масштабных мероприятий, нацеленных на поддержание правопорядка в местах компактного проживания мигрантов в России.

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