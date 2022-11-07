Жители Узбекистана чаще всего приезжали в Россию с целью трудоустройства в 2022 году
- РИА Новости
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Об этом свидетельствует статистика МВД, с которой ознакомился RT.
Также, согласно этим данным, с целью обучения на территорию страны чаще всего въезжали жители Таджикистана (81 671 человек), Казахстана (71 568 человек) и Узбекистана (55 388 человек).
Кроме того, с деловыми целями за этот период больше всего приехало граждан Китая (23 763 человек), Турции (21 785 человек) и Белоруссии (10 505 человек).
Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев сообщил о планах по проведению масштабных мероприятий, нацеленных на поддержание правопорядка в местах компактного проживания мигрантов в России.