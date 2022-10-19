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Патрушев: мероприятия по поддержанию правопорядка проведут в местах проживания мигрантов

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Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев сообщил о планах по проведению масштабных мероприятий, нацеленных на поддержание правопорядка в местах компактного проживания мигрантов в России.
Патрушев: мероприятия по поддержанию правопорядка проведут в местах проживания мигрантов
  • РИА Новости
  • © Павел Львов

«Намечены масштабные мероприятия по поддержанию правопорядка в местах компактного проживания мигрантов», — цитирует Патрушева РИА Новости.

Он также сообщил о планах внести изменения в законодательство, которые бы ужесточили миграционный контроль.

Кроме того, изменения коснутся и ужесточения ответственности иностранных граждан, которые нарушают правила пребывания в России.

Патрушев также заявил, что изменения в концепцию миграционной политики страны внесут до конца года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости в новых реалиях скорректировать действующую концепцию миграционной политики.

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