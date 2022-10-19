Патрушев: мероприятия по поддержанию правопорядка проведут в местах проживания мигрантов
- РИА Новости
- © Павел Львов
«Намечены масштабные мероприятия по поддержанию правопорядка в местах компактного проживания мигрантов», — цитирует Патрушева РИА Новости.
Он также сообщил о планах внести изменения в законодательство, которые бы ужесточили миграционный контроль.
Кроме того, изменения коснутся и ужесточения ответственности иностранных граждан, которые нарушают правила пребывания в России.
Патрушев также заявил, что изменения в концепцию миграционной политики страны внесут до конца года.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости в новых реалиях скорректировать действующую концепцию миграционной политики.