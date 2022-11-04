Минтранс: перерывы в движении автомобилей по Крымскому мосту возможны 7—10 ноября
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«С 7 по 10 ноября 2022 года возможны перерывы движения автомобилей по Крымскому мосту в связи с проведением технологических работ», — отмечается в Telegram-канале министерства.
Ранее сообщалось, что движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста будет открыто не ранее 1 декабря.
21 октября вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил о сроках восстановления железнодорожной части Крымского моста.