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В России опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий ноября

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Сервис «Работа.ру» составил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий ноября в России. В топ-10 вошли гувернёр для подростка и главный агроном.
В России опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий ноября
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

Об этом сообщают «Известия».

Одну из самых высоких заработных плат предлагают специалисту по недвижимости в Москве — до 500 тыс. рублей.

В Санкт-Петербурге ищут специалиста по разработке ПО Java Team Lead с зарплатой от 300 тыс. рублей, а в Нижнем Новгороде — ведущего программиста 1С, которому готовы платить от 180 тыс. рублей в месяц.

Также в столице до 300 тыс. рублей готовы платить гувернёру, который будет делать уроки с 14-летним мальчиком и общаться с ним на английском языке.

Ранее директор по развитию платформы «Авито Работа» Дмитрий Пучков в беседе с ФАН посоветовал искать вакансии на крупных специализированных площадках.

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