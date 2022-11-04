В России опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий ноября
- Gettyimages.ru
- © Luis Alvarez
Об этом сообщают «Известия».
Одну из самых высоких заработных плат предлагают специалисту по недвижимости в Москве — до 500 тыс. рублей.
В Санкт-Петербурге ищут специалиста по разработке ПО Java Team Lead с зарплатой от 300 тыс. рублей, а в Нижнем Новгороде — ведущего программиста 1С, которому готовы платить от 180 тыс. рублей в месяц.
Также в столице до 300 тыс. рублей готовы платить гувернёру, который будет делать уроки с 14-летним мальчиком и общаться с ним на английском языке.
Ранее директор по развитию платформы «Авито Работа» Дмитрий Пучков в беседе с ФАН посоветовал искать вакансии на крупных специализированных площадках.