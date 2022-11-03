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Стелу «Город трудовой доблести» открыли в Новосибирске

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Открытие стелы «Город трудовой доблести» состоялось в Новосибирске.
Стелу «Город трудовой доблести» открыли в Новосибирске
  • © nso.ru

Об этом сообщает kp.ru.

«Открытие стелы «Город трудовой доблести» — знаковое событие для горожан. Мемориал призван увековечить трудовой подвиг новосибирцев в годы Великой Отечественной войны», — заявил мэр Анатолий Локоть.

На церемонии также присутствовали губернатор Андрей Травников и зампред Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко, передаёт «Взгляд» со ссылкой на сайт правительства Новосибирска.

Как отметил Травников, монумент увековечивает память о трудовом подвиге новосибирцев.

«В первую очередь, подвиг предприятий Новосибирска, которые ковали оружие Победы в годы Великой Отечественной войны. Я приветствую преемников тех трудовых коллективов — героев, тружеников тыла, которые сегодня прошли маршем по улицам Новосибирска», — добавил он.

Ранее сообщалось, что стелу «Город трудовой доблести» открыли в Охе (Сахалинская область).

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