Стелу «Город трудовой доблести» открыли в Новосибирске

Открытие стелы «Город трудовой доблести» состоялось в Новосибирске.

Об этом сообщает kp.ru.

«Открытие стелы «Город трудовой доблести» — знаковое событие для горожан. Мемориал призван увековечить трудовой подвиг новосибирцев в годы Великой Отечественной войны», — заявил мэр Анатолий Локоть.

На церемонии также присутствовали губернатор Андрей Травников и зампред Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко, передаёт «Взгляд» со ссылкой на сайт правительства Новосибирска.

Как отметил Травников, монумент увековечивает память о трудовом подвиге новосибирцев.

«В первую очередь, подвиг предприятий Новосибирска, которые ковали оружие Победы в годы Великой Отечественной войны. Я приветствую преемников тех трудовых коллективов — героев, тружеников тыла, которые сегодня прошли маршем по улицам Новосибирска», — добавил он.

Ранее сообщалось, что стелу «Город трудовой доблести» открыли в Охе (Сахалинская область).