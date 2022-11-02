На Сахалине открыли стелу «Город трудовой доблести»

Стелу «Город трудовой доблести» открыли в Охе (Сахалинская область).

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт регионального правительства.

Высота сооружения превышает 9 м. На барельефе изображён Охинский район во время Великой Отечественной войны, а также трасса нефтепровода Оха — Комсомольск-на-Амуре.

Губернатор Валерий Лимаренко поздравил жителей с присвоением городу почётного звания.

Ранее агентство «Невские новости» сообщило, что открытие стелы «Прорыв энергетической блокады» в честь 80-летия данного события прошло в Ленобласти в сентябре.