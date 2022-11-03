В Ульяновске рассказали о программе мероприятий в честь Дня народного единства

В образовательных и культурных учреждений Ульяновска пройдут мероприятия в честь Дня народного единства.

Об этом сообщает mosaica.ru.

В частности, программа включает концерты, фестивали, квест-игры и информационные часы. Они будут проходить 4 и 5 ноября.

В частности, запланирован гала-концерт всероссийского конкурса исполнителей русской песни «Поющая Россия».

Тем временем, в Твери в пятницу включат тематическую подсветку на телебашне, передаёт tverigrad.ru. Можно будет увидеть флаг и герб России.

Ранее сообщалось, что Волгоградская область присоединилась к акции «Ночь искусств».