Атомная подлодка «Генералиссимус Суворов» выполнила стрельбу «Булавой» из Белого моря

Российская атомная подводная лодка «Генералиссимус Суворов» из акватории Белого моря выполнила стрельбу баллистической ракетой «Булава», её боевые блоки успешно достигли заданного района на полигоне Кура, который расположен на Камчатке.

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