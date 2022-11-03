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Атомная подлодка «Генералиссимус Суворов» выполнила стрельбу «Булавой» из Белого моря

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Российская атомная подводная лодка «Генералиссимус Суворов» из акватории Белого моря выполнила стрельбу баллистической ракетой «Булава», её боевые блоки успешно достигли заданного района на полигоне Кура, который расположен на Камчатке.
Атомная подлодка «Генералиссимус Суворов» выполнила стрельбу «Булавой» из Белого моря
  • © mil.ru

Об этом сообщило Министерство обороны.

«Полёт баллистической ракеты «Булава» прошёл в штатном режиме. По подтверждённым данным объективного контроля боевые блоки ракеты успешно прибыли в заданный район боевого поля Кура», — заявило ведомство.

Ракетный крейсер стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» стал вторым серийным кораблём проекта «Борей-А».

Подлодка построена на производственном объединении «Севмаш» в Северодвинске.

21 октября атомная подлодка проекта 955А «Борей-А» «Князь Олег» также выполнила в Белом море пуск баллистической ракеты «Булава» в рамках государственных испытаний, была успешно поражена цель на Камчатке.

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