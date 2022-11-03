Атомная подлодка «Генералиссимус Суворов» выполнила стрельбу «Булавой» из Белого моря
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Об этом сообщило Министерство обороны.
«Полёт баллистической ракеты «Булава» прошёл в штатном режиме. По подтверждённым данным объективного контроля боевые блоки ракеты успешно прибыли в заданный район боевого поля Кура», — заявило ведомство.
Ракетный крейсер стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» стал вторым серийным кораблём проекта «Борей-А».
Подлодка построена на производственном объединении «Севмаш» в Северодвинске.
21 октября атомная подлодка проекта 955А «Борей-А» «Князь Олег» также выполнила в Белом море пуск баллистической ракеты «Булава» в рамках государственных испытаний, была успешно поражена цель на Камчатке.