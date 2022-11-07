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В Союзе защиты прав потребителей поддержали идею сделать обязательными сканеры проверки цен

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Анастасия Румянцева
Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин прокомментировал в беседе с RT предложение ввести обязательное наличие устройств проверки цен по штрихкоду в торговых точках площадью не менее 100 кв. м.
В Союзе защиты прав потребителей поддержали идею сделать обязательными сканеры проверки цен
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

Шапкин поддержал такую инициативу, отметив, что потребитель должен обладать исчерпывающей информацией.

«К сожалению, зачастую разобраться в ценниках крайне сложно. Они могут быть размещены в хаотичном порядке... То есть это является одним из вариантов нарушений», — объяснил эксперт.

Кроме того, как добавил специалист, часто на ценниках размещается недостоверная информация.

«То есть крупными буквами написана, например, одна цена, привлекательная для покупателей, а мелкими буквами, где-то сбоку, написано, что такой цена будет, если купить, например, шесть товаров. Нужно сидеть и разглядывать ценники под увеличительным стеклом... Поэтому, естественно, достоверность цен — это самое главное. Это то, чего требуют депутаты, надзорные органы, потребители», — подчеркнул общественник.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести обязательное наличие устройств проверки цен по штрихкоду в торговых точках площадью не менее 100 кв. м.

Копия письма на имя руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой есть в распоряжении RT.

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