В Союзе защиты прав потребителей поддержали идею сделать обязательными сканеры проверки цен

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин прокомментировал в беседе с RT предложение ввести обязательное наличие устройств проверки цен по штрихкоду в торговых точках площадью не менее 100 кв. м.

Шапкин поддержал такую инициативу, отметив, что потребитель должен обладать исчерпывающей информацией.

«К сожалению, зачастую разобраться в ценниках крайне сложно. Они могут быть размещены в хаотичном порядке... То есть это является одним из вариантов нарушений», — объяснил эксперт.

Кроме того, как добавил специалист, часто на ценниках размещается недостоверная информация.

«То есть крупными буквами написана, например, одна цена, привлекательная для покупателей, а мелкими буквами, где-то сбоку, написано, что такой цена будет, если купить, например, шесть товаров. Нужно сидеть и разглядывать ценники под увеличительным стеклом... Поэтому, естественно, достоверность цен — это самое главное. Это то, чего требуют депутаты, надзорные органы, потребители», — подчеркнул общественник.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести обязательное наличие устройств проверки цен по штрихкоду в торговых точках площадью не менее 100 кв. м.

Копия письма на имя руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой есть в распоряжении RT.