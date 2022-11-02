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Депутат Кашин прокомментировал ситуацию с ценами на продукты первой необходимости

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Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин прокомментировал ситуацию с ценами на продукты первой необходимости.
Депутат Кашин прокомментировал ситуацию с ценами на продукты первой необходимости
  • РИА Новости

«Нужно принять наш закон по регулированию цен на товары первой необходимости: мясо, молоко, рыбу, хлебобулочные изделия, масло, сахар. Он принесёт много пользы. Я убеждён, что при регулировке цена будет значительно ниже в сравнении с сегодняшним уровнем на эти продукты питания», — заявил он в беседе с URA.RU.

Депутат также напомнил о высоком урожае зерна в России, часть из которого можно было бы направить на социальные нужды.

«Для государственных интервенций по закупке и продаже зерна на первом этапе требуется три миллиона тонн», — сказал Кашин.

По его словам, нужно иметь до 10 млн т продовольственного зерна и порядка 5 млн т кормового.

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