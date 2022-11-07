В Госдуме предложили сделать обязательным размещение сканеров проверки цен в магазинах

Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести обязательное наличие устройств проверки цен по штрихкоду в торговых точках площадью не менее 100 кв. м. Копия письма на имя руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что в настоящее время для удобства покупателей некоторые предприятия розничной торговли используют в торговых залах устройства (сканеры) проверки стоимости товаров по штрихкоду.

Но в большинстве торговых точек, по его словам, подобных устройств нет. В итоге, приобретая товар, покупатель может не заметить, что в общем чеке его стоимость выше, чем указано на ценнике. Увидев несоответствие и пожелав вернуть товар, другие покупатели вынуждены ожидать прихода администратора, проведения действий по отмене покупки, тратить своё личное время из-за недобросовестного размещения ценников в торговом зале, подчеркнул Власов.

«В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения обязательного размещения устройств проверки цен по штрихкодам в точках розничной торговли продовольственных и непродовольственных товаров, площадь торговых залов которых составляет не менее 100 кв. м», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Госдуме предложили ограничить работу продуктовых гипермаркетов по воскресеньям.