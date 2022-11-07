В Госдуме предложили сделать обязательным размещение сканеров проверки цен в магазинах
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В обращении законодатель отметил, что в настоящее время для удобства покупателей некоторые предприятия розничной торговли используют в торговых залах устройства (сканеры) проверки стоимости товаров по штрихкоду.
Но в большинстве торговых точек, по его словам, подобных устройств нет. В итоге, приобретая товар, покупатель может не заметить, что в общем чеке его стоимость выше, чем указано на ценнике. Увидев несоответствие и пожелав вернуть товар, другие покупатели вынуждены ожидать прихода администратора, проведения действий по отмене покупки, тратить своё личное время из-за недобросовестного размещения ценников в торговом зале, подчеркнул Власов.
«В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения обязательного размещения устройств проверки цен по штрихкодам в точках розничной торговли продовольственных и непродовольственных товаров, площадь торговых залов которых составляет не менее 100 кв. м», — говорится в тексте обращения.
Ранее в Госдуме предложили ограничить работу продуктовых гипермаркетов по воскресеньям.