Комитет Совфеда может провести консультации о двухлетнем сроке службы в армии
- РИА Новости
Как сообщило РИА Новости, ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет выступил за увеличение срока службы в армии до двух лет. По его мнению, это позволит качественно подготовить военнослужащих.
«Конечно, я поддерживаю это. Обязательно надо вводить двухлетний срок (срочной) службы», — заявил Бондарев.
По его словам, пока ведётся обсуждение данного вопроса.
Бондарев добавил, что он думает, что комитет Совфеда будет консультироваться с Минобороны и другими силовыми ведомствами.
«Я думаю, это всё будет поддержано, другого нам не дано», — сказал сенатор.
1 ноября глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что более 2,7 тыс. призывных комиссий начали работать в 85 субъектах России в рамках осенней призывной кампании.