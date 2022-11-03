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Комитет Совфеда может провести консультации о двухлетнем сроке службы в армии

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В оборонном комитете Совета Федерации могут пройти консультации о возвращении двухлетнего срока службы по призыву в Вооружённых силах России. Об этом заявил глава комитета Виктор Бондарев.
Комитет Совфеда может провести консультации о двухлетнем сроке службы в армии
  • РИА Новости

Как сообщило РИА Новости, ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет выступил за увеличение срока службы в армии до двух лет. По его мнению, это позволит качественно подготовить военнослужащих.

«Конечно, я поддерживаю это. Обязательно надо вводить двухлетний срок (срочной) службы», — заявил Бондарев.

По его словам, пока ведётся обсуждение данного вопроса.

Бондарев добавил, что он думает, что комитет Совфеда будет консультироваться с Минобороны и другими силовыми ведомствами.

«Я думаю, это всё будет поддержано, другого нам не дано», — сказал сенатор.

1 ноября глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что более 2,7 тыс. призывных комиссий начали работать в 85 субъектах России в рамках осенней призывной кампании.

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