Депутат Госдумы Шеремет выступил за увеличение срока службы в армии до двух лет

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет выступил за увеличение срока службы в срочной армии до двух лет.

По его словам, которые приводит РИА Новости, такой срок позволит провести качественные обучение и подготовку солдата.

Шеремет призвал внедрить данную инициативу в российскую армию в кратчайшие сроки.

По его мнению, это необходимо сделать с целью повышения боеготовности армии России.

Ранее глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что более 2,7 тысячи призывных комиссий начали работать в 85 субъектах России в рамках осенней призывной кампании.

Призыв будет проходить с 1 ноября до 31 декабря 2022 года.