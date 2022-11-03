Депутат Госдумы Шеремет выступил за увеличение срока службы в армии до двух лет
По его словам, которые приводит РИА Новости, такой срок позволит провести качественные обучение и подготовку солдата.
Шеремет призвал внедрить данную инициативу в российскую армию в кратчайшие сроки.
По его мнению, это необходимо сделать с целью повышения боеготовности армии России.
Ранее глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что более 2,7 тысячи призывных комиссий начали работать в 85 субъектах России в рамках осенней призывной кампании.
Призыв будет проходить с 1 ноября до 31 декабря 2022 года.