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Аналитики назвали сферы для специалистов со знанием английского языка в России

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Согласно данным исследования, проведённого сервисом «Работа.ру» совместно с «Яндекс.Практикумом», знание английского языка чаще всего требуется в вакансиях в сфере IT.
Аналитики назвали сферы для специалистов со знанием английского языка в России
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Barwick

Об этом пишут «Известия».

Ещё четверть предложений (26%) со знанием английского языка в 2022 году было открыто в отрасли офисных служб и бизнес-услуг. Каждая пятая вакансия (20%) с требованием английского была опубликована для соискателей в сфере торговли.

Вместе с тем исследование показало, для чего студенты учат английский язык. Согласно результатам опроса, не менее 40% из них изучают английский с целью трудоустройства или общения по рабочим вопросам.

При этом большой популярностью пользуется курс английского для работы в IT.

Ранее директор по развитию платформы «Авито Работа» Дмитрий Пучков в беседе с ФАН посоветовал искать вакансии на крупных специализированных площадках.

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