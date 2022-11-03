ТАСС: блогер Эдвард Бил отбыл назначенный срок и покинул исправительную колонию в Покрове
- РИА Новости
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в пенитенциарной системе.
Адвокат блогера Александр Никитин подтвердил агентству данную информацию, но отказался от комментариев.
1 апреля 2021 года спортивный автомобиль Audi, за рулём которого находился Бил, выехал на встречную полосу и устроил массовое ДТП с пятью автомобилями. В результате аварии пострадала женщина.
В январе блогер полностью признал свою вину в аварии на повторном рассмотрении дела в суде.
21 марта он был приговорён по делу о ДТП к одному году и двум месяцам колонии общего режима.