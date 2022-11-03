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ТАСС: блогер Эдвард Бил отбыл назначенный срок и покинул исправительную колонию в Покрове

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Блогер Эдвард Бил, осуждённый на один год и два месяца колонии общего режима за ДТП на Смоленской площади в Москве, отбыл назначенный ему срок и вышел из ФКУ «Исправительная колония №2» в Покрове.
ТАСС: блогер Эдвард Бил отбыл назначенный срок и покинул исправительную колонию в Покрове
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в пенитенциарной системе.

Адвокат блогера Александр Никитин подтвердил агентству данную информацию, но отказался от комментариев.

1 апреля 2021 года спортивный автомобиль Audi, за рулём которого находился Бил, выехал на встречную полосу и устроил массовое ДТП с пятью автомобилями. В результате аварии пострадала женщина.

В январе блогер полностью признал свою вину в аварии на повторном рассмотрении дела в суде.

21 марта он был приговорён по делу о ДТП к одному году и двум месяцам колонии общего режима.

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