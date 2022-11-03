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В Госдуме оценили идею сделать выходной предновогоднюю неделю для ряда семей мобилизованных

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Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT предложение предоставить дополнительные выходные жёнам мобилизованных, у которых есть дети.
В Госдуме оценили идею сделать выходной предновогоднюю неделю для ряда семей мобилизованных
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«Сегодня на федеральном и региональных уровнях уже предоставлены достаточно обширные льготы для семей мобилизованных. То, о чём сейчас мы говорим, — это поддержка со стороны работодателей», — считает Бессараб.

Она отметила, что для небольших организаций с ограниченным количеством работников отпустить на предновогоднюю неделю сотрудника может стать проблемой.

«Дополнительной нагрузкой на работодателям мы создаём условия для дискриминации. Если это будет на добровольной основе, то да, я не против, но если вменить это в обязанности, то это вызовет желание не брать на работу таких представителей», — добавила парламентарий.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил предоставить дополнительные выходные жёнам мобилизованных, у которых есть дети.

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