В Госдуме оценили идею сделать выходной предновогоднюю неделю для ряда семей мобилизованных

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT предложение предоставить дополнительные выходные жёнам мобилизованных, у которых есть дети.

«Сегодня на федеральном и региональных уровнях уже предоставлены достаточно обширные льготы для семей мобилизованных. То, о чём сейчас мы говорим, — это поддержка со стороны работодателей», — считает Бессараб.

Она отметила, что для небольших организаций с ограниченным количеством работников отпустить на предновогоднюю неделю сотрудника может стать проблемой.

«Дополнительной нагрузкой на работодателям мы создаём условия для дискриминации. Если это будет на добровольной основе, то да, я не против, но если вменить это в обязанности, то это вызовет желание не брать на работу таких представителей», — добавила парламентарий.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил предоставить дополнительные выходные жёнам мобилизованных, у которых есть дети.