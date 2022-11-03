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В России предлагают сделать выходной предновогоднюю неделю для ряда семей мобилизованных

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Дмитрий Рункевич
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил предоставить дополнительные выходные жёнам мобилизованных, у которых есть дети. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

В обращении политолог напомнил, что федеральные власти объявили о завершении мероприятий по частичной мобилизации на военную службу.

При этом он подчеркнул, что многие мобилизованные имеют семьи, и военный призыв так или иначе привёл к повышению нагрузки на супругов данных граждан, которые теперь вынуждены самостоятельно решать бытовые вопросы, заниматься воспитанием и домашним обучением детей.

«В целях поддержки данных семей прошу вас оценить целесообразность предоставления супругам мобилизованных граждан, на иждивении которых имеются малолетние дети в возрасте до 14 лет, выходной предновогодней недели с 26 по 30 декабря с сохранением заработной платы», — говорится в тексте обращения.

Ранее в России предложили сделать бесплатным проезд для членов семей мобилизованных.

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