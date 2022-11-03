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Константинов: в Крыму антитеррористическая комиссия займётся квартирой Зеленского

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Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что в Крыму продолжат национализировать имущество связанных с Киевом украинских олигархов, включая принадлежащую президенту Украины Владимиру Зеленскому квартиру.

Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам Константинова, с целью эффективной работы по национализации имущества иностранных граждан и стран, которые совершают недружественные действия в отношении России, создана антитеррористическая комиссия.

Ранее Константинов заявил о национализации имущества украинских олигархов в регионе.

Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил национализировать находящееся в Крыму имущество ряда организаций и физических лиц, связанных с киевским режимом.

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