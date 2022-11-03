Константинов: в Крыму антитеррористическая комиссия займётся квартирой Зеленского
Об этом он рассказал РИА Новости.
По словам Константинова, с целью эффективной работы по национализации имущества иностранных граждан и стран, которые совершают недружественные действия в отношении России, создана антитеррористическая комиссия.
Ранее Константинов заявил о национализации имущества украинских олигархов в регионе.
Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил национализировать находящееся в Крыму имущество ряда организаций и физических лиц, связанных с киевским режимом.