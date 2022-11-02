Глава парламента Крыма заявил о национализации имущества украинских олигархов в регионе

Крымский парламент принял решение национализировать имущество связанных с Киевом украинских олигархов, сообщил глава законодательного органа Владимир Константинов.

Он отметил, что были внесены изменения в постановление госсовета «О вопросах управления собственностью Республики Крым».

«В собственность Республики Крым передано более 130 объектов, относящихся к ООО «РусЛайн Ко» (арендатор ООО «НОВАЦЕНТР К», ООО «МОДУЛЬ ЛТД»), АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» и ОАО «Судостроительный завод «Залив», — написал Константинов в своём Telegram-канале.

По его словам, для жителей полуострова данная мера является актом справедливости.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов поручил национализировать находящееся в Крыму имущество ряда организаций и физических лиц, связанных с киевским режимом.