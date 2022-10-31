Аксёнов поручил национализировать имущество связанных с киевским режимом лиц и организаций

Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил национализировать находящееся в Крыму имущество ряда организаций и физических лиц, связанных с киевским режимом.

«Дал поручение по национализации находящегося на территории Республики Крым имущества ряда организаций и физических лиц, связанных с киевским режимом», — написал Аксёнов в Telegram.

В частности, в собственность республики переходит имущество ООО «РусЛайн Ко», бахчисарайского комбината «Стройиндустрия», судостроительного завода «Залив».

Ранее в ДНР конфисковали недвижимость 142 украинских граждан и двух компаний.