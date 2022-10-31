Аксёнов поручил национализировать имущество связанных с киевским режимом лиц и организаций
- РИА Новости
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«Дал поручение по национализации находящегося на территории Республики Крым имущества ряда организаций и физических лиц, связанных с киевским режимом», — написал Аксёнов в Telegram.
В частности, в собственность республики переходит имущество ООО «РусЛайн Ко», бахчисарайского комбината «Стройиндустрия», судостроительного завода «Залив».
Ранее в ДНР конфисковали недвижимость 142 украинских граждан и двух компаний.