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Аксёнов поручил национализировать имущество связанных с киевским режимом лиц и организаций

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Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил национализировать находящееся в Крыму имущество ряда организаций и физических лиц, связанных с киевским режимом.
Аксёнов поручил национализировать имущество связанных с киевским режимом лиц и организаций
  • РИА Новости
  • © Сергей Мальгавко

«Дал поручение по национализации находящегося на территории Республики Крым имущества ряда организаций и физических лиц, связанных с киевским режимом», — написал Аксёнов в Telegram.

В частности, в собственность республики переходит имущество ООО «РусЛайн Ко», бахчисарайского комбината «Стройиндустрия», судостроительного завода «Залив».

Ранее в ДНР конфисковали недвижимость 142 украинских граждан и двух компаний.

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