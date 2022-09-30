Глава ДНР Пушилин подписал постановление о национализации имущества украинских олигархов

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал постановление о национализации имущества 142 украинских граждан и двух компаний.

Документ опубликован на сайте главы ДНР.

Согласно тексту постановления, власти республики прекращают действие «права собственности и других вещных прав... на объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Донецкой Народной Республики, обратив их в государственную собственность без компенсации собственникам стоимости такого имущества».

В частности, действие постановления распространяется на недвижимость украинских олигархов Рината Ахметова и Сергея Курченко.

В июне глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о национализации имущества, принадлежащего Украине.