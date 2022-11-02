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Психолог Гуманова дала советы по борьбе с хандрой

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Психолог Ольга Гуманова дала советы по борьбе с хандрой.
Психолог Гуманова дала советы по борьбе с хандрой
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«Во-первых, хочется отметить, что некоторые состояния лечатся не оказанием психологической помощи, а чисто физическими медицинскими мерами. Часто оказывается так, что вялость и хандра проходят, если сдать анализы на ферритин и витамин D», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, если такой дефицит в организме действительно есть, достаточно пропить назначенный врачом курс витаминов.

Если причиной апатичного состояния является не недостаток важных микроэлементов в организме, то эксперт советует позволить себе немного погрустить.

«В таких случаях помогает элементарная забота о себе. Дайте себе достаточное количество часов сна, оборудуйте себе для этого удобное место, например купите плотные шторы. А вот бессонница — уже серьёзный сигнал, значит, пора обратиться к специалисту», — пояснила Гуманова.

Она также рекомендует наладить режим питания.

Ранее клинический психолог, писатель Михаил Хорс в беседе с «Радио 1» посоветовал отдыхать на природе, чтобы зарядиться энергией в длинные выходные.

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