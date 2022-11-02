Узнать больше

В Подмосковье появится пятый посёлок для врачей

Короткая ссылка
В Московской области появится пятый посёлок для врачей, заявил губернатор Алексей Воробьёв.
В Подмосковье появится пятый посёлок для врачей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

В Воскресенске выделили около 9 га земель, где построят частные дома, детские площадки, школы, поликлиники.

«В прошлом году мы запустили программу, смысл которой — предоставить бесплатные земельные участки медикам, чтобы они могли построить дом», — сказал Воробьёв.

Посёлки для медиков уже есть в Богородском округе, Домодедове, Ступине и Сергиевом Посаде.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в регионе рассказали о новых мерах финансовой поддержки медицинских работников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить