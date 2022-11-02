В Подмосковье появится пятый посёлок для врачей

В Московской области появится пятый посёлок для врачей, заявил губернатор Алексей Воробьёв.

Об этом сообщает телеканал «360».

В Воскресенске выделили около 9 га земель, где построят частные дома, детские площадки, школы, поликлиники.

«В прошлом году мы запустили программу, смысл которой — предоставить бесплатные земельные участки медикам, чтобы они могли построить дом», — сказал Воробьёв.

Посёлки для медиков уже есть в Богородском округе, Домодедове, Ступине и Сергиевом Посаде.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в регионе рассказали о новых мерах финансовой поддержки медицинских работников.