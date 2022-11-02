Нарколог Скрябин посоветовал не снимать стресс алкоголем
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«Негативные последствия подобного «лечения» многократно превзойдут возможные кратковременные эффекты употребления алкоголя. Спиртные напитки не решат ваши проблемы, а только усугубят», — заявил он в беседе с НТВ.
По его словам, для борьбы со стрессом нужны здоровые методы, например прогулки на свежем воздухе, общение с близкими, спорт и другая физическая активность.
Если справиться самостоятельно не получается, лучше обратиться к специалисту, добавил Скрябин.
Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.