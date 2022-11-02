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Нарколог Скрябин посоветовал не снимать стресс алкоголем

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Заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Депздрава Валентин Скрябин посоветовал не снимать стресс алкоголем.
Нарколог Скрябин посоветовал не снимать стресс алкоголем
  • Gettyimages.ru

«Негативные последствия подобного «лечения» многократно превзойдут возможные кратковременные эффекты употребления алкоголя. Спиртные напитки не решат ваши проблемы, а только усугубят», — заявил он в беседе с НТВ.

По его словам, для борьбы со стрессом нужны здоровые методы, например прогулки на свежем воздухе, общение с близкими, спорт и другая физическая активность.

Если справиться самостоятельно не получается, лучше обратиться к специалисту, добавил Скрябин.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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