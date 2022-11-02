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Невролог Медведева посоветовала вести здоровый образ жизни для профилактики деменции

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Врач-невролог, директор Московского дома-пансионата ветеранов науки Мария Медведева посоветовала вести здоровый образ жизни для профилактики деменции.
Невролог Медведева посоветовала вести здоровый образ жизни для профилактики деменции
  • Gettyimages.ru

Так, в беседе с ФАН она порекомендовала отказаться от вредных привычек, особенно от употребления алкоголя, поскольку он сильно влияет на центральную нервную систему.

Питание также должно быть сбалансированным, добавила Медведева.

Кроме того, она посоветовала придерживаться режима сна и не забывать о профилактических осмотрах.

Ранее врач-невролог доктор медицинских наук Виктор Шахнович в беседе с Nation News рассказал о причинах боли в спине.

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