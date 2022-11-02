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Психотерапевт Крашкина назвала стресс ответом организма на нагрузки

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Врач-психотерапевт кандидат медицинских наук Ирина Крашкина назвала стресс ответом организма на нагрузки.
Психотерапевт Крашкина назвала стресс ответом организма на нагрузки
  • Gettyimages.ru

«Стресс рассматривается как физиологический ответ организма на значимые, вплоть до экстремальных, нагрузки. Организм мобилизуется, справляясь с угрозой, правда за счёт серьёзных изменений работы всех органов и систем», — заявила она в беседе с РИАМО.

По её словам, в состоянии стресса у человека повышается артериальное давление, учащается ритм сердца, у кого-то может возникнуть чувство нехватки воздуха.

«Когда стресс становится хроническим (проблемы здоровья родных и близких, сложности на работе, материальные затруднения и многое другое), организм постоянно работает на «повышенных оборотах», что приводит со временем к реальным соматическим заболеваниям», — добавила Крашкина.

Ранее врач-невролог доктор медицинских наук Виктор Шахнович в беседе с Nation News рассказал о причинах боли в спине.

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