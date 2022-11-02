Терапевт Романенко заявила, что судороги могут возникать при проблемах сердечно-сосудистой системы

Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, при каких заболеваниях могут возникать судороги.

«Когда возникает общая судорога — это заболевание центральной нервной системы, то есть это связано с поражением нервных клеток», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, местные судороги обычно связаны с локальными проблемами в организме. Например, они появляются при нарушении обмена веществ, инфекциях и интоксикации.

«Судороги может провоцировать и нарушение в сердечно-сосудистой системе. Допустим, нарушение проводимости сердца, в частности АВ-блокада. Снижение давления тоже может привести к судороге», — считает врач.

Она отметила, что судороги могут появляться и при снижении уровня кальция, а также при низком уровне магния в крови.

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